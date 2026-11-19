தினமலர் செய்தி எதிரொலி: நகராட்சி சிறுவர் பூங்காவில் புதர்கள் அகற்றும் பணி தீவிரம்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி: நகராட்சி சிறுவர் பூங்காவில் புதர்கள் அகற்றும் பணி தீவிரம்
PUBLISHED ON : நவ 18, 2026 06:10 PM
விழுப்புரம்: தினமலர் செய்தி எதிரொலியால், விழுப்புரம் நகராட்சி சிறுவர் பூங்காவில், புதர்கள் அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
விழுப்புரம் பெருந்திட்ட வளாகத்தில், 7 ஏக்கர் பரப்பளவில் நகராட்சி சிறுவர் பூங்கா அமைந்துள்ளது. இங்கு சிறுவர்கள் விளையாடுவதற்கான உபகரணங்கள், உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள், கிரிக்கெட் பயிற்சி மற்றும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் நடைபாதை வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த பூங்காவில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உடற்பயிற்சி, நடைபயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இங்கு, நகர மக்கள் குடும்பம், குடும்பமாக வந்து பொழுது போக்கில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இப்பூங்கா உள்பகுதி மற்றும் நடைபாதை அருகில் செடிகள், புட்கள் அதிகளவில் வளர்ந்துள்ளது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இதன் எதிரொலியாக, நகராட்சி ஊழியர்கள் பூங்காவில் புதர்கள் மற்றும் புட்களை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.