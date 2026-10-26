தினமலர் செய்தி எதிரொலி நடை மேம்பால படிக்கட்டு அமைக்கும் பணி தீவிரம்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி நடை மேம்பால படிக்கட்டு அமைக்கும் பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 08, 2026 08:03 PM
ADDED : அக் 08, 2026 07:58 PM
விக்கிரவாண்டி: தினமலர் செய்தி எதிரொலியாக, விக்கிரவாண்டியில் நடை மேம்பாலத்திற்கு படிக்கட்டு அமைக்கும் பணி தீவிரம் அடைந்துள்ளது.
விக்கிரவாண்டி பேரூராட்சியில், வெங்கடேஸ்வரா நகர் பகுதி மக்கள் பைபாஸ் சாலையை கடந்து செல்ல சப்–வே அமைக்க நகாய்க்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். இந்நிலையில் வடக்கு பை–பாஸ் முனையில் மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டு வருவதால் சப்-வே அமைக்க முடியாத நிலை நீடித்தது.
இதையடுத்து பொதுமக்கள் கோரிக்கையை ஏற்று, அப்பகுதியில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு செல்ல நடை மேம்பாலம் அமைக்க நகாய் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நடை மேம்பாலம் அமைத்தது. இப்பணியை திண்டிவனத்தை சேர்ந்த ஆர்.கே.கன்ஸ்டிரக்ஷன் நிறுவனத்தார் செய்தனர்.
இந்நிலையில், பைபாஸ் சாலை நடுவில் நடைமேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டு இரு புறமும் படிக்கட்டுகள் அமைக்கும் பணி நிலுவையில் இருந்தது.
இது குறித்து ‘தினமலர்’ நாளிதழில் சமீபத்தில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து நேற்று முதல், நடை மேம்பாலத்திற்கு படிக்கட்டு அமைக்கும் பணியை துவங்கியுள்ளனர். படிக்கட்டு அமைக்கும் பணி முடித்தவுடன் உடனடியாக மேற்கூரைகள் அமைத்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நகாய் அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.