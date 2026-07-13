தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/தினம் தினம்/செய்தி எதிரொலி/﻿ விழுப்புரம் நகராட்சி பகுதியில் குவிந்த குப்பைகள் அகற்றம் தினமலர் செய்தி எதிரொலி…

﻿ விழுப்புரம் நகராட்சி பகுதியில் குவிந்த குப்பைகள் அகற்றம் தினமலர் செய்தி எதிரொலி…

﻿ விழுப்புரம் நகராட்சி பகுதியில் குவிந்த குப்பைகள் அகற்றம் தினமலர் செய்தி எதிரொலி…

PUBLISHED ON : ஜூலை 13, 2026 03:29 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

PUBLISHED ON : ஜூலை 13, 2026 03:29 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

விழுப்புரம்: 'தினமலர்' நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக, விழுப்புரத்தில் திருக்கோவிலுார் தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் குவித்து வைத்திருந்த குப்பைகள் லாரிகள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.

விழுப்புரம் நகரில் உள்ள 42 வார்டுகளில் தினசரி 15 முதல் 20 டன் அளவில் குப்பைகள் குவிகிறது.

இந்த குப்பைகளை துப்புரவு ஊழியர்கள் மூலம் சேகரித்து ஒப்பந்த நிறுவனத்தினர் நகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கின்றனர். இவை நகரில் உள்ள நுண்ணுர மையங்களில் வைத்து தரம் பிரித்து, மக்கும் குப்பைகள் உரமாக மாற்றவும், மக்காத பிளாஸ்டிக் போன்ற கழிவுகள் லாரி மூலம் சிமென்ட் ஆலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

விழுப்புரத்தில் சேகரமாகும் குப்பைகள் முழுமையாக அப்புறப்படுத்த வழியின்றி பல இடங்களில் குவித்து வைத்தும், குப்பை கொட்டுவதற்கு போதிய இடவசதியின்றி நெடுஞ்சாலையோரம், ஏரி, குளம் பகுதிகளிலும் கொட்டப்படுகிறது.

இதனால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த குப்பைகளை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என 'தினமலர்' நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது.

அதன் எதிரொலியாக, விழுப்புரம் மாம்பழப்பட்டு சாலையில் குவித்து வைத்திருந்த குப்பைகள் லாரிகள் மூலம் அப்புறப்படுத்தும் பணி நேற்று நடந்தது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us