/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/நாளைய மின்தடை (22ம் தேதி) அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 08:24 PM
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திண்டிவனம் துணை மின்நிலையத்தில் பாமரிப்பு பணி:
காலை 9.00 மணி முதல்
பிற்பகல் 2.00 மணி வரை
திண்டிவனம் நகரம் முழுவதும், சென்னை சாலை. மயிலம் ரோடு, ஜெயபுரம், காவேரிப்பாக்கம், செஞ்சி சாலை. சந்தைமேடு, வசந்தபுரம், அய்யந்தோப்பு. முருங்கப்பாக்கம், கிளியனுார் , உப்புவேலுார் , சலவாதி, சாரம், மேல்பேட்டை, கீழ்கூடலுார், ஈச்சேரி, ஒலக்கூர், எஸ்.கடூர், பள்ளிப்பாக்கம், நல்லாத்துார், கோனேரிகுப்பம், பாதிரி, கூச்சிகொளத்துார். ஓங்கூர். கரிக்கம்பட்டு, ஏப்பாக்கம், நொளம்பூர், அயனாவரம், மொளசூர், எறையானுார், எண்டியூர், ஜக்காம்பேட்டை, கீழ்சித்தாமூர், தென்பசார், அன்னம்புத்துார் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்சாரம் தடைபடும்.