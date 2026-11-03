போராட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள கலெக்டர் பெருந்திட்ட வளாகத்தில் பாரபட்சம்
போராட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள கலெக்டர் பெருந்திட்ட வளாகத்தில் பாரபட்சம்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:01 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:55 PM
விழுப்புரம் கலெக்டர் பெருந்திட்ட வளாகத்தினுள், தேவையற்ற போராட்டங்கள், நெருக்கடிகளைத் தவிர்க்கும் வகையில், அங்கு ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
திங்கள் தோறும் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வரும் பொதுமக்கள் மனு அளிப்பதற்கு கூட, கூட்டமாக அனுமதிக்காமல், தனி நபர் அல்லது பிரதிநிதிகள் 5 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இதேபோல், கலெக்டர் பெருந்திட்ட வளாகத்தின் எதிரே பல்வேறு தரப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டங்கள் நடத்தும்போது ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாகவும் அந்த பகுதியில் தடை விதிக்கப்பட்டது.
போராட்டங்களுக்கு புதிய பஸ் நிலையம் அருகே நகராட்சி திடலில் அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை அரசியல் கட்சிகள் முதல் அமைப்புகள், சங்கங்கள் பின்பற்றவும் காவல்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டு பின்பற்றி வருகின்றனர்.
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தினுள் எவ்வித போராட்டங்களுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்படுவதில்லை.
இந்நிலையில், கலெக்டர் அலுவலக உள்பகுதியிலேயே முகாமிட்டு வருவாய்த் துறையினர் உள்ளிட்ட சில சங்கத்தினர் மட்டும் தொடர் போராட்டங்கள், வேலை நிறுத்த ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இவர்கள், அங்குள்ள வாகனம் நிறுத்துமிடம், மக்கள் செல்லும் வழிகளில் முகாமிட்டு நாள் முழுதும் தொடர் போராட்டங்களை அடிக்கடி நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் மனு அளிக்க வரும் பொதுமக்களும், ஊழியர்கள் அவதிப்படும் நிலை உள்ளது.
கலெக்டர் அலுவலகம், பெருந்திட்ட வளாகம் மற்றும் அதன் எதிரே ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டங்களுக்கு அனுமதியில்லை என்பதால், பிற சங்கத்தினர், பொது நல அமைப்பினர், அரசியல் கட்சிகள், நகராட்சி திடலில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
ஆனால், சில சங்கத்தினர் மட்டும் கலெக்டர் அலுவலகம் உள்ளே போராட்டம் நடத்துவது பாரபட்சமான நடவடிக்கை என, பிற அரசு துறை சங்கத்தினர், பொதுநல அமைப்பினர், அரசியல் கட்சியினர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.