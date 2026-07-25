/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ திருமணத்தில் தகராறு : ஒருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:01 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே திருமண விழாவில் போதையில் தாக்கிக்கொண்ட சம்பவத்தில் ஒருவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
பண்ருட்டி அடுத்த தட்டாம்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார், 42; இவரது நண்பர் பிரதீப்ராஜ், 26; இருவரும், நேற்று முன்தினம் இரவு, கோலியனுாரில் நடந்த உறவினர் வீட்டு திருமண விழாவில் பங்கேற்றனர்.
அப்போது, சீர்வரிசை பொருள்களை, இருவரும் மினி டெம்போவில் இருந்து இறக்கி வைத்தபோது போதையில் அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில் தாக்கிக் கொண்டனர். இதில் முத்துக்குமார் படுகாயமடைந்தார்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், பிரதீப்ராஜ் மீது வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.