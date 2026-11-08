வேளாண்மை மையத்தில் உளுந்து விதைகள் வினியோகம்

UPDATED : நவ 07, 2026 03:18 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:16 PM
வானுார்: பயறு வகைகள் தன்னிறைவு இயக்கத்தின் கீழ் உளுந்து , பாசிப்பயிறு சாகுபடி பரப்பு மற்றும் உற்பத்தி திறனை அதிகரித்திட விவசாயிகளுக்கு திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோடு, கிளியனுார் ,பரங்கினி, வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களில் உளுந்து ரகங்களான வம்பன் 10, 11 மற்றும் பாசிப்பயிறு வம்பன் 4, 5 போன்ற இரகங்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சமாக ஒரு விவசாயிக்கு 40 கிலோ வரை வழங்கப்படும். ஒரு கிலோ விதை, ரூ. 60 மானியம் போக, ரூ. 80க்கு இடுபொருளுடன் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
திருச்சிற்றம்பலம் வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில், விவசாயிகளுக்கு உளுந்து விதைகளை மானியத்தில், வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் எத்திராஜ் வழங்கினார். அவர் கூறுகையில், தேவைப்படும் விவசாயிகள் சம்பந்தப்பட்ட உதவி வேளாண்மை அலுவலர் மற்றும் உதவி தோட்டக்கலை அலுவலரை தொடர்பு கொண்டு, உளுந்து ரகங்களை மானியத்தில் பெற்று பயன்பெற்றிட கேட்டுக்கொண்டார்.