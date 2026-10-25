விநியோகத் திட்ட செயல்பாடு விழுப்புரத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம்
விநியோகத் திட்ட செயல்பாடு விழுப்புரத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் பொது விநியோகத் திட்ட செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் விழுப்புரத்தில் நடந்தது.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி, மாவட்டத்தில் பொது விநியோக திட்ட செயல்பாடுகள், அத்தியாவசிய பொருட்களின் விபரம் குறித்து அலுவலர்களோடு ஆய்வு செய்தார்.
ஆய்வின்போது, மாவட்டத்தில் நவம்பர் மாதத்திற்கான அரிசி, சர்க்கரை, கோதுமை, துவரம் பருப்பு, பாமாயில் ஆகியவை ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்புவது தொடர்பான விபரங்கள் குறித்தும், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இல்லம் தேடி ரேஷன் பொருள் வழங்கும் திட்டம் மூலம் 40 ஆயிரத்து 763 குடும்பங்களுக்கு நேரடியாக வீட்டிற்குச் சென்று ரேஷன் பொருள் வழங்குவது குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.
மாவட்டத்தில் இ–கே.ஒய்.சி., பதிவு செய்யப்படாத ஒரு லட்சத்து 929 பயனாளிகளுக்கும் உடனே பதிவு செய்ய அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினர்.
பொது விநியோக திட்டம் மூலம் ஏழை, எளிய மற்றும் அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். ரேஷன் கடைகளின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து, மக்களின் புகார்களுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வு காண வேண்டும். பதுக்கல் மற்றும் முறைகேடுகளை தடுக்க அனைத்து அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அரிதாஸ், உதவி ஆட்சியர் (பயிற்சி) ரஷத், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் விஜயா, தமிழ்நாடு நுகர் பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளர் தேன்மொழி உட்பட அலுவலர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.