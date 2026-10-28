காணை ஏரியின் மதகு சீரமைப்பு: மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை
காணை ஏரியின் மதகு சீரமைப்பு: மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 27, 2026 10:09 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:37 PM
விக்கிரவாண்டி: மாவட்ட நிர்வாக உத்தரவில், காணை ஏரியின் மதகு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
விக்கிரவாண்டி தொகுதி, காணை ஒன்றியத்தில், காணை ஏரி 350 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த ஏரியின் மூலம், 900 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. இந்த ஏரி முழுமையாக நிரம்பினால் இருபோகம் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வரும் பருவ மழையால் ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்து இருந்தும், மழை நீரை தேக்கி வைக்க முடியாமல் ஏரியின் மதகு உடைந்ததால் தண்ணீர் தொடர்ந்து வெளியேறியது.
கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன் கலெக்டர் பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரி, கண்மாய்கள், குளங்களின்நீர்ப்பிடிப்பு திறனை மேம்படுத்த உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில் கிராம மக்கள் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் ஏரியின் மதகை சீரமைக்கை கோரி மனு அளித்தனர்.
விவசாயிகள் கோரிக்கையை ஏற்று கலெக்டர் உத்தரவின் பேரில், பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து ஏரியில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்க, ஜே.சி.பி., மூலம் மதகு பகுதியில் கரை உயர்த்தி தண்ணீர் தேங்க வழி செய்தனர். வரும் தினங்களில், மதகை சீரமைத்து தண்ணீர் பாசனத்திற்கு செல்ல வழி செய்யப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.