/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் கூட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:28 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:22 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் வரும், 24ம் தேதி நடக்கிறது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
விழுப்புரம் கோட்ட அளவில், நவம்பர் மாத விவசாயிகள் குறைதீர் நாள் கூட்டம் வரும், 24ம் தேதி காலை 11:00 மணிக்கு துவங்கி நடக்கிறது.
விழுப்புரம் தாலுகா அலுவலகத்தில், ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் நடைபெற உள்ள இக்கூட்டத்தில், விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, வானுார், திருவெண்ணெய்நல்லுார் மற்றும் கண்டாச்சிபுரம் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட அனைத்து விவசாய பிரதிநிதிகளும் தவறாமல் கலந்துகொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.