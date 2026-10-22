/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மாவட்ட அளவிலான மாடித் தோட்டம்
UPDATED : அக் 16, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:16 PM
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வானுார்: வானுார் வட்டாரத்தில் தோட்டக்கலைத் துறை மூலம் வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு மாவட்ட அளவிலான பயிற்சி மாடித்தோட்டம் தலைப்பில் நடந்தது.
இதில் வானுார் வட்டாரத்தில் உள்ள 40க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பயனடைந்தனர். முன்னோடி விவசாயி ஞானசேகர், மாடித்தோட்டம் அமைப்பது மற்றும் அதன் பயன்கள் பற்றி விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தார்.
வானுார் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் மணிமேகலை, துணை தோட்டக்கலை அலுவலர் கிருஷ்ணா மற்றும் தோட்டக்கலை உதவி அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.