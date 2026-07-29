﻿ மாவட்ட அளவிலான மல்லர் கம்பம் போட்டி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:59 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் ஹாப்பி மல்லர் கம்பம் அகாடமி சார்பில் 9வது ஆண்டு விழாவையொட்டி, மாவட்ட அளவிலான ஓப்பன் மல்லர் கம்பம் சாம்பியன்ஷிப் 2026 போட்டி நடந்தது.
கடந்த 25, 26ம் தேதிகளில் நடந்த போட்டியில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு மல்லர் கம்பம் குழுக்களைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் மற்றும் அணிகள் ஆர்வத்தோடு பங்கேற்றனர். இவர்கள் போல் மல்லர் கம்பம், கயிறு மல்லர் கம்பம் மற்றும் ஹாங்கிங் மல்லர் கம்பம் பிரிவுகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
பல்வேறு வயது பிரிவுகளில் நடந்த போட்டிகளில், வென்ற வீரர், வீராங்கனைகள் மற்றும் அணிகளுக்கு கோப்பைகள், பதக்கங்கள், சான்றிதழ்கள் மற்றும் ரொக்கப் பரிசை த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர்கள் மோகன்ராஜ், வடிவேல் ஆகியோர் வழங்கினர்.
ஏற்பாடுகளை சர்வதேச மல்லர் கம்பம் நடுவர் செல்வமொழியன் செய்திருந்தார்.