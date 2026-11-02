/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மாவட்ட காவல்துறை குறைகேட்புக் கூட்டம்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் துறை சார்பில் பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் நடந்த முகாமிற்கு, எஸ்.பி., மதிவாணன் தலைமை தாங்கி பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து மனுக்களை பெற்றார். இதேபோன்று, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டி.எஸ்.பி., அலுவலகங்களிலும் இம்முகாம் நடந்தது.
முகாமில், நிலம் அபகரிப்பு, பணம் கொடுக்கல், வாங்கலில் பிரச்னை உட்பட மாவட்டம் முழுவதும் 30க்கும் மேற்பட்ட புகார் மனுக்கள் பெறப்பட்டது.
இந்த மனுக்கள் மீது அந்தந்த காவல் நிலையங்களில் உள்ள இன்ஸ்பெக்டர்கள் விசாரணை செய்து விரைவாக தீர்வு காணுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டது.