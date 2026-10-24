விதிமுறை மீறிய வாகன ஓட்டிகள் மீது மாவட்ட காவல் துறை அதிரடி: செப்., மாதத்தில் மட்டும் 13,150 வழக்குகள் பதிந்து நடவடிக்கை
விதிமுறை மீறிய வாகன ஓட்டிகள் மீது மாவட்ட காவல் துறை அதிரடி: செப்., மாதத்தில் மட்டும் 13,150 வழக்குகள் பதிந்து நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 08:37 PM
–நமது நிருபர்–: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விதிமுறை மீறி வாகனம் ஓட்டியதாக செப்., மாதத்தில் மட்டும் 13,150 வழக்குகளை காவல்துறையினர் பதிவு செய்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நாளுக்கு நாள் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்து வருகிறது. இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் ெஹல்மெட் அணியாமல் செல்லுதல், மொபைல் போன் பேசுவது, மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது, சீட் பெல்ட் அணியாமல் செல்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு போக்குவரத்து விதி மீறல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதனால் மாவட்டத்தில் விபத்துக்கள் அதிகரித்து, பலருக்கு உடல் உறுப்புகள் இழப்பு மற்றும் சிலர் இறக்கும் நிலை நீடித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், மாவட்டத்தில் விபத்துக்களை தடுக்கும் வகையில் போக்குவரத்து விதிமீறல் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க போலீசாருக்கு, எஸ்.பி., மதிவாணன் உத்தரவிட்டார். அதனடிப்படையில், மாவட்ட போலீசார் தங்கள் பகுதிகளில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு விதிமுறை மீறும் வாகன ஓட்டிகள் மீது வழக்குப்பதிந்து அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
அதன்படி, கடந்த செப்., மாதம் மட்டும், மாவட்ட காவல்துறையினர் சாலை பாதுகாப்பு விதி மீறி வாகனம் ஓட்டிய 13,150 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்துள்ளனர்.
இதில், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டிய 172 பேர், அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டிய, 152 பேர், சிக்னல் விதிமீறி வாகனம் ஓட்டிய 17 பேர், சீட் பெல்ட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டிய 173 பேர், வாகனம் ஓட்டும்போது மொபைல் போன் பயன்படுத்திய 756 பேர், ெஹல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டிய 6,662 பேர், சாலை விதிமீறி தவறான பக்கத்தில் வாகனம் ஓட்டிய 6 பேர், அதிக பாரம் ஏற்றி வாகனம் ஓட்டிய 49 பேர் மற்றும் பல்வேறு சாலை விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட 5,218 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்துள்ளனர்.
இதுமட்டுமின்றி அடிக்கடி விபத்துக்கள் நடக்கும் இடங்களை கண்டறிந்து, அங்கு விபத்து தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதற்காக, விபத்து நடக்கும் இடங்களில் வைக்க புதியதாக 100 பேரிகார்டுகள் வாங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விபத்து பகுதிகளில் ைஹமாஸ் விளக்குகள் மற்றும் சி.சி.டி.வி., கேமரா வைப்பதற்கு மாவட்ட காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் மாவட்டத்தில் விபத்துக்கள் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறையும் என காவல் துறை அதிகாரிகள் கூறினர்.