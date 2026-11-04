கூட்டுறவு சங்கங்களின் செயல்பாடு: மாமண்டல அதிகாரி ஆய்வு
கூட்டுறவு சங்கங்களின் செயல்பாடு: மாமண்டல அதிகாரி ஆய்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 07:32 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மண்டலத்தில் செயல்படும் கூட்டுறவு சங்கங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து கள அலுவலர்களோடு, மாமண்டல அலுவலர் 'திடீர்' ஆய்வு செய்தார். கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் கடன் திட்டங்கள் மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
தமிழக சட்டசபையில் கூட்டுறவு துறை மானிய கோரிக்கையின் போது வெளியிட்ட அறிவிப்புகளின் முன்னேற்றம், அதை செயல்படுத்துதல் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
கூட்டுறவு சங்கங்களின் விழுப்புரம் மண்டல இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி, மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குநர் தயாளன், இணை பதிவாளர் அலுவலக துணைப்பதிவாளர் சரண்யா, சரக துணைப்பதிவாளர்கள் சிவபழனி (விழுப்புரம்), ஜீவிதா (திண்டிவனம்), துணை பதிவாளர் (பொது விநியோக திட்டம்) சமரசம், கூட்டுறவு நகர வங்கி மேலாண்மை இயக்குநர் ராகினி, மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி முதன்மை வருவாய் அலுவலர் வெங்கட்குமார், மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை மேலாண்மை இயக்குநர் மீனாட்சி சுந்தரம் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
தொடர்ந்து, விழுப்புரம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில் விற்பனை செய்யப்படும் ரூ.200 மதிப்பிலான மளிகை தொகுப்பு விற்பனை ஆய்வு செய்யப்பட்டது. பொது வினியோக திட்ட பொருட்கள் நகர்வு குறித்து விழுப்புரம், திண்டிவனத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக கழகம் கிடங்குகளை நேரில் மண்டல அலுவலர் ஆய்வு செய்தார். பின், கூட்டேரிபட்டு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் பயிர் கடன் ஆன்லைன் மூலம் வழங்குவதையும் ஆய்வு செய்தார்.