தீபாவளி கொண்டாட்டம்

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ADDED : நவ 06, 2026 05:06 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே காணை வட்டார வள மையத்தின் மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கான பயிற்சி மையத்தில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது.
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் செந்தில்குமார், வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் ஆரோக்கிய அனிதா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று, மாணவர்களுக்கு புத்தாடைகள், இனிப்பு, காரம், உணவு, குடிநீர் பாட்டில்கள் அடங்கிய பரிசுத் தொகுப்பை வழங்கினர்.
ஒருங்கிணைப்பாளர் இவாஞ்சலின் கவிதா வரவேற்றார். இயன்முறை மருத்துவர் சவுந்தரராஜன் தலைமை வகித்தார்.
ஆசிரிய பயிற்றுனர்கள் சுபாஷ், கோபாலகிருஷ்ணன், ஈவாப்ரித்தா, அனிதா, கெஜலட்சுமி, லட்சுமி, எழிலரசி, காணை ஒன்றிய பொறியாளர் மாதவன், அலுவலக பணியாளர்கள் குமார், மணிமாறன், பிரேமா, சுதா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வாழ்த்தினர்.
சிறப்பு பயிற்றுனர்கள் லியோனி, விஜயலட்சுமி, சரண்யா, பரமேஸ்வரி, ஏசுமரி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.