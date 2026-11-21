விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்ஸில் தீபாவளி திருவிழா பரிசு போட்டி: குலுக்கல் முறையில் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தேர்வு
விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்ஸில் தீபாவளி திருவிழா பரிசு போட்டி: குலுக்கல் முறையில் அதிர்ஷ்டசாலிகள் தேர்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 11:54 PM
ADDED : நவ 21, 2026 11:52 PM
விழுப்புரம்: விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்ஸில், தீபாவளி திருவிழா பரிசு போட்டிக்கான அதிர்ஷ்டசாலிகள் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
இந்தாண்டு கடந்த 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்ஸில், அதிரடி தீபாவளி திருவிழா பரிசு மழை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அதன்படி, இங்கு ரூ.1,000க்கும் மேல் ஆடைகள், பொருள்கள் வாங்குபவர்களுக்கு, பரிசு கூப்பன்கள் வழங்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் ஒரு பரிசு கூப்பன் வழங்கினர்.
இந்த அதிரடி தீபாவளி பரிசு மழை திட்டம், கடந்த அக்.11ம் தேதி தொடங்கி நவ.15ம் தேதி வரை நடந்தது. தினசரி பொருள்கள் வாங்கிய வாடிக்கையாளர்கள், தங்களது பரிசு கூப்பன்களை ஆர்வத்துடன் பூர்த்தி செய்து, அதற்குரிய பிரத்யேக பெட்டிகளில் செலுத்தினர்.
விக்கிரவாண்டி சரவணா ஸ்டோர்சில், தீபாவளி திருவிழா பரிசு போட்டிக்கான அதிர்ஷ்டசாலிகள் தேர்வு நேற்று மாலை நடந்தது. மேலாளர்கள் செல்வா, முத்தழகன் தலைமையிலான குழுவினர், வாடிக்கையாளர்கள் முன்னிலையில், பரிசு கூப்பன்களை குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்தனர். 43 பரிசுகளுக்கும் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்து, அறிவித்தனர். அதை தொடர்ந்து நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள், ஊழியர்கள் திரளாக கலந்துகொண்டனர்.
தேர்வு செய்யப்பட்ட அதிர்ஷ்டசாலி வாடிக்கையாளர்களுக்கு, வரும் 29ம் தேதி மாலை நடைபெறும் விழாவில் பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளது. குலுக்கலில் தேர்வு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.
தீபாவளி பரிசு மழையாக, ரெனால்ட் டிரைபர் கார், மகிந்திரா டிராக்டர், டி.வி.எஸ்., ஸ்கூட்டி, டி.வி.எஸ்., பைக், எல்.இ.டி., டிவி, வாஷிங் மெஷின், பிரிஜ், மிக்சி ஆகிய 8 விதமான பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில், கார், டிராக்டர், டி.வி., ஸ்கூட்டி உள்ளிட்ட 7 பரிசுகள் தலா ஒருவருக்கும், 8வது பரிசான மிக்சி 36 பேருக்கும் என மொத்தம் 43 பரிசுகள் வழங்கப்படுகிறது.