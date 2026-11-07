திண்டிவனம் பால்பாண்டியன் சூப்பர் ஸ்டோரில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை
திண்டிவனம் பால்பாண்டியன் சூப்பர் ஸ்டோரில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில், 56 ஆண்டு கால பாரம்பரியமிக்க பால்பாண்டியன் சூப்பர் ஸ்டோரில் தீபாவளியை முன்னிட்டு சிறப்பு சலுகையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
திண்டிவனத்தில் மூன்றாவது தலைமுறையாக செயல்பட்டு வரும் பால்பாண்டியன் பாத்திரக்கடை கடந்த 1969ல், திண்டிவனம் நேரு வீதியில் பால்பாண்டியனால் துவக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்று வந்த பால்பாண்டியன் பாத்திரக்கடை கடந்த, 2026 ஆண்டு ஜன.,20 ம் தேதி முதல் திண்டிவனம் காமாட்சியம்மன் கோவில் தெருவில் பிரமாண்டமான கட்டடத்தில் ‘பால்பாண்டியன் சூப்பர் ஸ்டோர்’ என்று செயல்பட்டு வருகின்றது.
இந்தக்கடையில் பாத்திரம், பர்னிச்சர் பொருட்கள் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகின்றது. அதே தெருவிலுள்ள பால்பாண்டியன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் ேஹாம் அப்ளையன்சில் வீட்டிற்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. இந்த கடைகளில் தீபாவளியை முன்னிட்டு அனைத்து பொருட்களும் சலுகை விலையில் ஆன்லைன் விலையை விட குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகின்றது.
இந்த கடைகளில் தீபாவளியை முன்னிட்டும், திருமண சீர்வரிசை பொருட்களை மொத்தமாக வாங்குபவர்களுக்கு சிறப்பு சலுகை விலையில் விற்கப்படுகின்றது. வாங்கும் பொருட்களை டோர் டெலிவரி செய்யும் வசதி உள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு பால்பாண்டியன் சூப்பர் ஸ்டோர் உரிமையாளர்கள் பால்பாண்டியன்ரமேஷ், பாலவிக்னேஷ் ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.