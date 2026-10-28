உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு தி.மு.க., சார்பில் பாராட்டு விழா
உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு தி.மு.க., சார்பில் பாராட்டு விழா
UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:15 PM
செஞ்சி: செஞ்சியில் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க., சார்பில் செஞ்சி, மேல்மலையனுார், வல்லம், மயிலம், ஒலக்கூர், மரக்காணம் ஆகிய ஒன்றியங்களை சேர்ந்த முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள், ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள், வார்டு உறுப்பினர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
மாவட்ட செயலாளர் மஸ்தான் தலைமை தாங்கினார். செயற்குழு உறுப்பினர் விஜயகுமார் வரவேற்றார். முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளை வாழ்த்தி பேசினார்.
மாவட்ட செயலாளர் மஸ்தான், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு சந்தன மாலை மற்றும் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இதில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மாசிலாமணி, சேதுநாதன், செந்தமிழ்ச்செல்வன், தலைமை தீர்மானக்குழு உறுப்பினர் சிவா, செயற்குழு உறுப்பினர் நெடுஞ்செழியன், முன்னாள் ஒன்றிய சேர்மன்கள் கண்மணி நெடுஞ்செழியன், அமுதா ரவிக்குமார், யோகேஸ்வரி மணிமாறன், தயாளன், பேரூராட்சி தலைவர் மொக்தியார் அலி மற்றும் மாவட்ட கவுன்சிலர்கள், துணை சேர்மன்கள், ஒன்றிய செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
தலைமை தீர்மானக் குழு உறுப்பினர் சேதுநாதன் நன்றி கூறினார்.