சிறுமி மாயமான விவகாரம் தொடர்பாக தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்: எஸ்.பி.,யை கண்டித்து ‘திடீர்’ சாலை மறியலால் பரபரப்பு
சிறுமி மாயமான விவகாரம் தொடர்பாக தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்: எஸ்.பி.,யை கண்டித்து ‘திடீர்’ சாலை மறியலால் பரபரப்பு
ADDED : அக் 22, 2026 04:59 PM
செஞ்சி: ஆலம்பூண்டியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய தி.மு.க.,வினர் ‘திடீர்’ சாலை மறியல் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில், 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா மாயமான வழக்கில், சிறுமியை கண்டுபிடிக்காத தமிழக அரசையும், போலீசாரையும் கண்டித்து தி.மு.க., சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
முன்னாள் அமைச்சர் மஸ்தான் வரவேற்றார். முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். ஆரணி தொகுதி எம்.பி., தரணி வேந்தன், தலைமை தாங்கி கண்டன உரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
முதல்வர் விஜய்க்கு தனது மனைவி, குழந்தைகளை பற்றி கவலை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால், எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பங்கள் மீதும், குழந்தைகள் மீதும் அக்கறை இருக்கிறது. காணாமல் போன எங்கள் வீட்டுக் குழந்தை ஹேமலதாவை கண்டுபிடித்துக் கொடுங்கள்.
உங்களுக்காக எங்கள் குடும்பத்தினரிடம் எடுத்துக்கூறி, உங்களுக்கு ஆதரவாக ஓட்டு சேகரித்து வெற்றி பெற செய்தவர்கள் எங்கள் வீட்டுப் பிள்ளைகள் தான்.
பாரம்பரியமாக தி.மு.க.,வுக்கு ஆதரவாக இருந்து வந்த குடும்பங்களை சேர்ந்த குழந்தைகளின் பேச்சைக் கேட்டு, உங்களுக்காக வாக்களித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள்.
அப்படிப்பட்ட பிஞ்சு குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டியது அரசின் கடமை. காணாமல் போன சிறுமி ஹேமலதாவைக் கண்டுபிடித்து, அவரை மீட்க தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இதில் மாவட்ட அவைத் தலைவர் சேகர், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மாசிலாமணி, செந்தமிழ்ச்செல்வன், தலைமை தீர்மானக் குழு உறுப்பினர் சிவா, இளைஞரணி அமைப்பாளர் ஆனந்த், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர்கள் விஜயகுமார், நெடுஞ்செழியன், செஞ்சி பேரூராட்சி தலைவர் மொக்தியார் அலி, மாவட்ட துணைச் செயலாளர் அமுதா ரவிக்குமார் மற்றும் ஒன்றியச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட தி.மு.க., நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
எஸ்.பி.,யை கண்டித்து சாலை மறியல்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய எம்.பி., தரணிவேந்தன், சிறுமியின் குடும்பத்தினரைச் சந்தித்து விசாரித்த அன்று எஸ்.பி.,யிடம் பேசுவதற்கு தொலைபேசியில் அழைத்தேன். அவர் அழைப்பை ஏற்கவில்லை. எம்.பி.,யாக இருக்கும் அவருக்கே, உரிய மரியாதை அளிக்கப்படவில்லை எனக்கூறி அதிருப்தி தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் மஸ்தான், 6 சட்ட சபை தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய எம்.பி., தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியின் அழைப்பை எஸ்.பி., ஏற்காதது கண்டிக்கத்தக்கது. இதை கண்டித்து உடனடியாக அனைவரும் சாலை மறியலில் ஈடுபட வேண்டும் எனக்கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செஞ்சி–திருவண்ணாமலை சாலையில் ஆலம்பூண்டி பஸ் நிறுத்தம் அருகே மஸ்தான் தலைமையில், எம்.பி. தரணிவேத்தன் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர். எஸ்.பி., உரிய விளக்கம் அளிக்கும் வரை மறியலை கைவிட மாட்டோம் என அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்த தகவல் அறிந்த எஸ்.பி., மதிவாணன், தரணிவேந்தன் மற்றும் மஸ்தான் ஆகியோருடன் செல்போனில் பேசினார்.அப்போது, அழைப்பு வந்த எண் எம்.பி., எண் என தெரியாததால், அழைப்பை ஏற்காமல் விட்டுவிட்டதாக தெரிவித்தார்.
எஸ்.பி., அளித்த விளக்கத்தை தொடர்ந்து, தி.மு.க.வினர் சாலை மறியலைக் கைவிட்டனர். இந்த மறியலால் செஞ்சி–திருவண்ணாமலை சாலையில், 20 நிமிடம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.