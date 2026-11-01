பணி தள பொறுப்பாளர்கள் மாற்றம் தி.மு.க.,வினர் சாலை மறியல்
பணி தள பொறுப்பாளர்கள் மாற்றம் தி.மு.க.,வினர் சாலை மறியல்
UPDATED : அக் 30, 2026 08:59 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:56 PM
திருவெண்ணெய்நல்லூர்: திருவெண்ணெய்நல்லுாரில், தி.மு.க.,வினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
திருவெண்ணெய்நல்லுார் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், 50 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இந்த ஊராட்சிகளில் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் பணி தள பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், தற்போதைய த.வெ.க., அரசு ஏற்கனவே பணி செய்து வந்தவர்களை நீக்கம் செய்துவிட்டு புதிய பணிதள பொறுப்பாளர்களை நியமனம் செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் ஏற்கனவே பணி செய்தவர்களை நீக்கக்கூடாது என்றும், புதிய பணி தள பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்யும் போது, எம்.எல்.ஏ., ஆலோசனை கேட்டு நியமனம் செய்ய வேண்டும் என கூறி திருவெண்ணெய்நல்லுார்–பண்ருட்டி சாலை, பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முன்பு தி.மு.க.,வினர் மாவட்ட, ஒன்றிய, ஊராட்சி செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்த இன்ஸ்பெக்டர் அழகிரி மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று மறியலில் ஈடுபட்ட தி.மு.க.,வினரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களை அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தனர். திருவெண்ணெய்நல்லுார்–பண்ருட்டி பிரதான சாலையில், 30 நிமிடத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.