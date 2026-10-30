த.வெ.க., அரசை கண்டித்து தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் த.வெ.க., அரசை கண்டித்து நாளை நடக்கவுள்ள ஆர்ப்பாட்டத்தில் நிர்வாகிகள் பங்கேற்க வேண்டும் என தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க., பொறுப்பாளர் கவுதமசிகாமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை :
தமிழகத்தை பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக சீரழித்து படுகுழியில் தள்ளிய த.வெ.க., அரசை கண்டித்து, எனது
தலைமையில் நாளை காலை 9:00 மணிக்கு, விழுப்புரம் புதிய பஸ் நிலையம் அருகே, நகராட்சி திடலில் ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
இதில், மாநில மகளிரணி பிரசாரக்குழு செயலாளர் தேன்மொழி, மாவட்ட துணை செயலாளர் கற்பகம், மகளிரணி அமைப்பாளர் அமுதா, மகளிர் தொண்டரணி அமைப்பாளர் அருள்மொழி, அவைத்தலைவர் ஜெயச்சந்திரன், மாநில விவாய தொழிலாளர் அணி செயலாளர் அன்னியூர் சிவா, துணை செயலாளர் முருகன் ஆகியோர் முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.
இதில், மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூர் கிளை மகளிரணி நிர்வாகிகள், மாவட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.