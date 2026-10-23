சிறுமி மாயமான விவகாரம் தி.மு.க., இன்று ஆர்ப்பாட்டம்
சிறுமி மாயமான விவகாரம் தி.மு.க., இன்று ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 08:44 PM
செஞ்சி: சிறுமி மாயமான விவகாரத்தில், தமிழக அரசை கண்டித்து இன்று தி.மு.க., சார்பில் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் பெற்றோருடன் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா, கடந்த 12ம் தேதி அதிகாலை காணாமல் போனார்.
விழுப்புரம் எஸ்.பி., மதிவாணன் மேற்பார்வையில், செஞ்சி டி.எஸ்.பி., ரமேஷ் ராஜ் தலைமையில், மேலும் மூன்று டி.எஸ்.பி.,க்கள் அடங்கிய ஐந்து தனிப்படையினர் சிறுமியைத் தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இருப்பினும், 10 நாட்கள் ஆன நிலையில் சிறுமி குறித்து எந்த தடயமும் கிடைக்கவில்லை.
இந்நிலையில், தமிழக அரசைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என மாவட்டச்செயலாளர் மஸ்தான் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
சிறுமியை கண்டுபிடிக்கும் விவகாரத்தில் தமிழக அரசும், காவல்துறையும் மெத்தனமாக செயல்படுகின்றன.இதைக் கண்டித்து எனது முன்னிலையில், ஆரணி தொகுதி எம்.பி., தரணிவேந்தன் தலைமையில், இன்று காலை
காலை 10:00 மணிக்கு ஆலம்பூண்டியில் தி.மு.க., சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.