விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து தி.மு.க., மகளிரணி ஆர்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து தி.மு.க., மகளிரணி ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 PM
விழுப்புரம்: விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில், சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பின்மை மற்றும் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து விழுப்புரம் மத்தியம், தெற்கு, வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மத்திய மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் செல்வி தலைமை தாங்கினார். தெற்கு மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் அமுதா வரவேற்றார்.
மாவட்ட பொறுப்புக்குழு உறுப்பினர் பிரேமா குப்புசாமி, துணை செயலாளர்கள் கற்பகம், அமுதா ரவிக்குமார், மத்திய மாவட்ட மகளிர் தொண்டரணி அமைப்பாளர் சாருலதா, தெற்கு அமைப்பாளர் அருள்மொழி, வடக்கு அமைப்பாளர் சிவகாமி, மத்திய ஒன்றிய பொறுப்பாளர் மைதிலி ராஜேந்திரன், ஒன்றிய செயலாளர் சாந்தி சுப்ரமணியன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
மாநில மகளிரணி பிரசாரக்குழு செயலாளர் தேன்மொழி, தலைமை பேச்சாளர் பென்சிர் ஷாநவாஸ், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சீத்தாபதி சொக்கலிங்கம் ஆகியோர் உரையாற்றினர்.
இதில், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் லட்சுமணன், கவுதம், மாவட்ட செயலாளர்கள் கவுதம சிகாமணி (தெற்கு), மஸ்தான் (வடக்கு), மாநில விவசாய தொழிலாளர் அணி அமைப்பாளர் அன்னியூர் சிவா, மாநில தீர்மானக்குழு துணை தலைவர் மாசிலாமணி, மாவட்ட அவை தலைவர் ஜெயச்சந்திரன், பொறுப்புக்குழு உறுப்பினர்கள் ஜனகராஜ், கண்ணப்பன், நகர்மன்ற சேர்மன் தமிழ்செல்வி, துணை சேர்மன் சித்திக் அலி, ஒன்றிய, பேரூராட்சி தலைவர்கள் கலைச்செல்வி, மீனாட்சி ஜீவா, சங்கீதா அரிசி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,புஷ்பராஜ் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.