தி.மு.க., மகளிரணி ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில் நாளை நடத்தும் ஆர்ப்பாட்டத்தில், கட்சியினர் பங்கேற்க தி.மு.க., மத்திய மாவட்ட பொறுப்பாளர் லட்சுமணன் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
அவரது அறிக்கை:
விழுப்புரம் மத்தியம், தெற்கு, வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க., மகளிரணி சார்பில், 31ம் தேதி சனிக்கிழமை காலை 10:00 மணிக்கு, விழுப்புரம் புதிய பஸ் நிலையம் அருகே நகராட்சி திடலில், தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பின்மை மற்றும் விலை வாசி உயர்வை கண்டித்து, கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
மத்திய மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் செல்வி தலைமை வகிக்கிறார். மகளிரணி தெற்கு மாவட்ட அமைப்பாளர் அமுதா வரவேற்கிறார்.
மாவட்ட மகளிரணி நிர்வாகிகள், மகளிர் தொண்டரணி அமைப்பாளர்கள், ஒன்றிய செயலர்கள், மகளிரணி, மகளிரணி தொண்டரணி அமைப்பாளர்கள் முன்னிலையிலும், மாநில மகளிரணி பிரசார குழு செயலர் தேன்மொழி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சீத்தாபதி சொக்கலிங்கம் கண்டன உரையாற்றுகின்றனர். வடக்கு மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் திலகவதி நன்றி கூறுகிறார்.
தி.மு.க., மாநில, மாவட்ட, நகர, பேரூர், ஒன்றிய செயலர்கள், தலைவர்கள், நிர்வாகிகள், பிற அணி அமைப்பாளர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், கிளை நிர்வாகிகள் பங்கேற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.