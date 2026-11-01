கால்நடை மருத்துவமனைக்கு வந்தவரை மிரட்டிய டாக்டர் ‘சஸ்பெண்ட்’
கால்நடை மருத்துவமனைக்கு வந்தவரை மிரட்டிய டாக்டர் ‘சஸ்பெண்ட்’
ADDED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:12 PM
விழுப்புரம்: மரக்காணம் அருகே கால்நடை மருத்துவமனைக்கு வந்தவரை தகாத வார்த்தைகளால் மிரட்டிய டாக்டர் சஸ்பெண்டாகிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மரக்காணம் அருகே கூனிமேடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சதாசிவம்,28; கூலி தொழிலாளி. இவர் தனது வீட்டில் வளர்க்கும் இரு பசு மாடுகளில் ஒன்றிற்கு நேற்று (அக்.,30) திடீரென உடல்நலம் குறைவு ஏற்பட்டது.
இதனால் அவர் தனது பசு மாட்டை சிகிச்சைக்கு அதே பகுதியில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார்.
அப்போது அங்கு பணியில் இருந்த கால்நடை உதவி டாக்டர் சங்கரநாராயணன், அந்த பசு மாட்டை பரிசோதித்து சிகிச்சை அளித்துள்ளார்.
பின், சிகிச்சை முடிந்ததும், மறுநாள் எத்தனை மணிக்கு பசு மாட்டை மீண்டும் அழைத்து வர வேண்டும் என சங்கரநாராயணனிடம், சதாசிவம் கேட்டுள்ளார்.
இதற்கு உரிய பதிலளிக்காமல், ஆத்திரத்தில் சங்கரநாராயணன், சதாசிவத்தை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, மிரட்டினார்.
இந்த மிரட்டல் பேச்சை, அங்கிருந்த சிலர் தங்களின் மொபைலில் வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்தனர். இந்த வீடியோ வாட்ஸ் அப், பேஸ்புக் ஆகிய சமூகவலைதளங்களில் வேகமாக வைரலாகியது.
இதை கண்ட பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் பலர் அதிர்ச்சியாகி, அந்த உதவி டாக்டருக்கு தங்களின் கண்டனத்தை பதிவு செய்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து விழுப்புரம் மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்பு துறை இணை இயக்குனர் மோகன் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இது குறித்து அவர், உரிய விசாரணை செய்து, அதன் அறிக்கையை சென்னை, கால்நடை பராமரிப்பு துறை இயக்குனரகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார்.
இதையடுத்து, அரசு கால்நடை மருத்துவமனை, உதவி டாக்டர் சங்கரநாராயணன் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக அவரை சஸ்பெண்டு செய்து, சென்னை, கால்நடை பராமரிப்பு துறை இயக்குனர் கிருஷ்ணன் உன்னி இன்று (அக்.,31) உத்தரவிட்டார்.