ஆவண எழுத்தர்கள் சங்கம் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

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ADDED : நவ 06, 2026 05:14 PM
திண்டிவனம்: பத்திர பதிவுத்துறையை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து, மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
பத்திரப்பதிவுத்துறை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து, திண்டிவனத்திலுள்ள மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் எதிரில் இன்று (நவ.,6) காலை கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தமிழகத்தில் பத்திரப்பதிவு சேவைகளை, இ.ஹப் திட்டத்தின் கீழ் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் அரசின் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திண்டிவனம் பதிவு மாவட்ட ஆவண எழுத்தர்கள், வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கந்தசாமி தலைமை தாங்கினார்.
இதில் கோரிக்கை குறித்து வழக்கறிஞர்கள் கண்ணபிரான், முருகன், கோபி, பத்திர எழுத்தர்கள் கொளத்தான், ஜாகீர்உசேன், மோகன்பாபு, செந்தாமரைக்கண்ணன், சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் பேசினர்.
தொடர்ந்து வரும், 10 மற்றும், 11 ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து சார் பதிவகங்களிலும், பத்திரப்பதிவு சேவை புறக்கணிப்பு போராட்டத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது என போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் கூறினர்.