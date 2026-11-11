ஆவண எழுத்தர்கள் போராட்டம் :பத்திர பதிவுத்துறை பணி பாதிப்பு
ஆவண எழுத்தர்கள் போராட்டம் :பத்திர பதிவுத்துறை பணி பாதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:38 PM
திண்டிவனம்: பத்திரப்பதிவுத் துறையை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து, திண்டிவனத்தில் ஆவண எழுத்தர்கள் சங்கத்தினர் பணிகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழகத்தில் பத்திர பதிவுத்துறைகளின் சேவைகளை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து கடந்த 6ம் தேதி திண்டிவனத்தில் மாவட்ட ஆவண எழுத்தர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில், சந்தைமேட்டில் உள்ள மாவட்ட பத்திர பதிவாளர் அலுவலகம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நேற்று காலை தமிழகமெங்கும் பணிகளை புறக்கணித்து போராட்டம் நடந்தது.
திண்டிவனத்திலுள்ள மாவட்ட பதிவாளர் அலவலகம் எதிரே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கந்தசாமி தலைமை தாங்கினார். இதில், வழக்கறிஞர்கள் கண்ணபிரான், முருகன், கோபி, மணிகண்டன், பத்திர எழுத்தர்கள் கொளத்தான், ஜாகிர் உசேன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
போராட்டம் காரணமாக திண்டிவனத்தில் நேற்று பத்திர பதிவுத்துறைக்கான அனைத்து சேவைகளும் பாதித்தது.