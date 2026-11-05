அரசு பள்ளியில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு

UPDATED : நவ 04, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:18 PM
வானுார்: வானுார் அடுத்த தென்சிறுவலுார் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில், கிளியனுார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சார்பில், போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் வீரலட்சுமி தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு விருந்தினர்களாக கிளியனுார் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் ரமேஷ், செந்தமிழ்செல்வன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர்.
அதில், போதை பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அதற்கான சிகிச்சை முறைகள், போதை பொருள் விற்பனை செய்பவர்களுக்கான தண்டனை விவரங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. நம் நாட்டை போதை இல்லா நாடாக மாற்றுவோம் என உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர். இதில், பள்ளி ஆசிரியர்கள் விஜயானந்தன், சரவணன், பூபதி, முருகன், விஜயலட்சுமி மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.