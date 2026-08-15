/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அடுத்த வீரபாண்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி யில் மாணவர்களின் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அய்யனார் தலைமை தாங்கினார். ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகேசன் வரவேற்று போதை பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து பேசினார். தொடர்ந்து, அனைவரும் உறுதி மொழி ஏற்றனர். பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் சேகர் கொடியசைத்து ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார். இந்த ஊர்வலம் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்றது. பொதுமக்களிடம் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினர்.
இதில் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் சுபாஷ், விமல்ராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.