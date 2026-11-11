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மின் கள உதவியாளர் பணியிடம் உடற்தகுதி தேர்வு நாளை துவக்கம்

மின் கள உதவியாளர் பணியிடம் உடற்தகுதி தேர்வு நாளை துவக்கம்

UPDATED : நவ 10, 2026 07:29 PM

ADDED : நவ 10, 2026 07:17 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 07:29 PM ADDED : நவ 10, 2026 07:17 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம், கடலுார் வட்ட மின் கள உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான உடற்தகுதி தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு இன்று துவங்குகிறது.

விழுப்புரம் மின்வாரிய கண்காணிப்பு பொறியாளர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:

தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம், விழுப்புரம் மண்டல அலுவலகம் சார்பில், விழுப்புரம், கடலுார் வட்டத்திற்காக தேர்ச்சி பெற்ற 451 கள உதவியார் பணியிடங்களுக்கான உடற்தகுதி தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நாளை 11ம் தேதி முதல் வரும் 13ம் தேதி வரை தினமும் காலை 7:00 மணி முதல் நடக்கிறது.

இந்த தேர்வு, விழுப்புரம் - செஞ்சி நெடுஞ்சாலை, பூத்தமேடு துணை மின் நிலையம் குடியிருப்பு வளாகத்தில் நடக்கிறது.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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