தனிஷ்க் ேஷாரூமில் காதணிகள் நகை தொகுப்பு கண்காட்சி

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ADDED : அக் 02, 2026 07:58 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் தனிஷ்க் ேஷாரூமில் காதணிகள் நகை தொகுப்பின் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது.
கண்காட்சியை தனிஷ்க் நிறுவன சர்க்கிள் பிசினஸ் மேலாளர் தினேஷ்குமார், ஏரியா பிசினஸ் மேலாளர் இக்னேஷியஸ் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். கடந்த மாதம் 18ம் துவங்கிய கண்காட்சி வரும் 11ம் தேதி வரை தனிஷ்க் ேஷாரூம், விழுப்புரம் மகாலட்சுமி பிளாசா எதிரில் நடக்கிறது. கண்காட்சி காலை 10:00 மணியிலிருந்து இரவு 8:00 மணி வரை பார்வையாளர்களை சிறந்த கைவினை பணிகள் மிக அழகான பிரத்யேக காதணிகள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளது.
கண்காட்சியின் ஒரு பகுதியாக தனிஷ்க் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் ஒவ்வொரு நகைக்கும் 20 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி தரப்படுகிறது. தங்கத்தை மாற்றிக் கொள்ளும் திட்டத்தின் கீழ், 18 கேரட் வரை கேரட் மதிப்புள்ள தங்கத்திற்கும் ஜீரோ சதவீதம் சலுகையையும் வழங்குகிறது. தங்கத்தின் ஏற்ற இறக்க விலையை கட்டுப்படுத்தும் ‘பெஸ்ட் கோல்ட் ரேட்’ சலுகையை தனிஷ்க் வழங்குகிறது. 25 சதவீதம் முன் பணம் கட்டி உங்களுடைய கோல்ட் ரேட்டை பிரிஷ் செய்து கொள்ளலாம்.
கைவினை திறமைக்கு பெயர் போன காதணிகளின் சிறந்த தொகுப்புகளை இந்த கண்காட்சி வெளிப்படுத்துகிறது. இதில் தனிஷ்க்கின் நேரத்தியான தொகுப்புகளாக ஸ்டட்ஸ், ஹூப்ஸ், டிராப்ஸ், சண்டிலியர்ஸ், ஜூங்காஸ், ெஹவி மற்றும் ஸ்டேட்மெண்ட் மாடல்களில் காதணிகள் உள்ளது.