கல்வி கடன் சிறப்பு முகாம் கலெக்டர் ஆணை வழங்கல்

UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகம், முன்னோடி வங்கி, அனைத்து வங்கிகள் சார்பில், மாபெரும் சிறப்பு கல்வி கடன் முகாம் நடந்தது. விழுப்புரம், இ.எஸ்.பொறியியல் கல்லுாரி அரங்கில் நடந்த முகாமில் கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை வகித்து, மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி கடன் ஆணைகளை வழங்கினார்.
இந்த கல்வி கடன் முகாமில், பொறியியல், மருத்துவம், செவிலியர் போன்ற படிப்புகளுக்கு கடன் உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
முதற்கட்டமாக 11 மாணவர்களுக்கு ரூ.1.06 கோடி வங்கி கடன் ஆணை வழங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில், தேசிய வங்கிகள் மற்றும் தனியார் வங்கிகள் சார்பில், மாணவர்கள் வங்கிக்கடன் பெறுவதற்கான அரங்குகள் அமைத்தனர். மாணவர்களின் வங்கி கடன் பற்றிய சந்தேகங்களுக்கு வங்கியாளர்கள் மூலம் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில், இந்தியன் வங்கி மேலாளர் தமிழ்மணி, இ.எஸ். பொறியியல் கல்லூரி துறைத் தலைவர் செல்வம், முன்னோடி வங்கி மேலாளர் நசீர் மற்றும் வங்கி மேலாளர்கள், மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.