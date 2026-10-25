/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வாகனம் மோதி முதியவர் பலி
ADDED : அக் 24, 2026 06:53 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் முதியவர் இறந்தார்.
விழுப்புரம் அடுத்த சோழம்பூண்டியைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன், 86; இவர் நேற்று முன்தினம் திருவாமாத்துாரில் இருந்து எடப்பாளையம் நோக்கி நடந்து சென்றார். அப்போது, பின்னால் வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் படுகாயமடைந்தார். உடன், முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு அவர் இறந்தார்.
விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.