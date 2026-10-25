பைக் விபத்தில் கீழே விழுந்து முதியவர் பலி

UPDATED : அக் 24, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:36 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் பைக் மோதிய விபத்தில் கீழே விழுந்த முதியவர் உயிரிழந்தார்.
விழுப்புரம் வைகுண்டவாசல் தெருவை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ், 61; இவர், கடந்த 16ம் தேதி மாலை, வீட்டிலிருந்து தனது ஸ்கூட்டியில், விழுப்புரம் மாம்பழப்பட்டு சாலையில் சென்றார். சிக்னல் சந்திப்பில் திரும்பி திருக்கோவிலுார் நோக்கி சென்றபோது, பின்னால் வேகமாக பைக்கில் வந்த நபர் திடீரென அவர் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றுவிட்டார். இதில், கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்த கோவிந்தராஜ், முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் மாலை அவர் இறந்தார். இது குறித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.