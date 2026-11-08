பஸ் மோதி முதியவர் பலி

ADDED : நவ 07, 2026 08:08 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே சாலையை கபஸ் மோதி முதியவர் பலிடக்க முயன்ற முதியவர் மீது பஸ் மோதி இறந்தார் போலீசார் விசாரணை.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணைநல்லுார், காந்திக்குப்பம் புது காலனி பகுதியை சேர்ந்தவர் கூத்தன்,60; கூலித் தொழிலாளி.
இவர் இன்று (நவ.,7) மாலை 4:15 மணியளவில் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை எதிரே சாலையை கடந்தார். அப்போது சென்னையில் இருந்து திருச்சி நோக்கி சென்ற பஸ் மோதியது.
இதில் பலத்த அடிபட்ட கூத்தன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். விபத்து பற்றி தகவல் அறிந்த விக்கிரவாண்டி போலீசார் அவரது சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விபத்து குறித்து விக்கிரவாண்டி போலீசார் மோதிய பஸ் டிரைவர் திருச்சி மாவட்டம் எலுப்பு பட்டியைச் சேர்ந்த விஜய்,27; என்பவர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.