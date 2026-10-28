/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மூதாட்டியிடம் செயின் பறிப்பு போலீஸ் விசாரணை
ADDED : அக் 28, 2026 09:23 PM
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கண்டமங்கலம்: கண்டமங்கலம் அருகே நடந்து சென்ற மூதாட்டியை வழிமறித்து செயினை பறித்துச் சென்ற நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கண்டமங்கலம், முத்துமல்லா ரெட்டியார் தெருவைச் சேர்ந்தவர் முகமது கனி மனைவி கதீஜா பீபி, 62; இவர் இன்று (அக்.,28) காலை இயற்கை உபாதை கழிக்க வீட்டிலிருந்து அதே பகுதியில் நடந்து சென்றார்.
அப்போது, அவரை பின் தொடர்ந்து வந்த மர்ம நபர் கதீஜா பீபி அணிந்திருந்த 21 கிராம் செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடினார்.
இதுகுறித்து கதீஜா பீபி கொடுத்த புகாரின் பேரில், கண்டமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.