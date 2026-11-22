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வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த முகாம்: டி.ஆர்.ஓ., ஆய்வு
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த முகாம்: டி.ஆர்.ஓ., ஆய்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 03:46 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:40 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி தாலுகாவில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் முகாமை டி.ஆர்.ஓ., தாசில்தார் ஆய்வு செய்தனர்.
விக்கிரவாண்டி தாலுகாவில் விக்கிரவாண்டி, சித்தலம்பட்டு கஞ்சனுார், அன்னியூர் ஆகிய 4 குறுவட்டங்களில் 2 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 355 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 310 ஓட்டுச்சாவடிகள் உள்ளன.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுபடி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் முகாம் நேற்று 21ம் தேதி மற்றும் இன்று 22ம் தேதியும் நடக்கிறது.
முகாமை டி.ஆர்.ஓ., அமிர்தலிங்கம், தாசில்தார் மகாதேவன் ஆகியோர் பார்வையிட்டு அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினர்.
தேர்தல் துணை தாசில்தார் லோகநாயகி, வருவாய் ஆய்வாளர்கள் தமிழ்அரசன், கவிதா, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.