மின் விபத்துகளை தவிர்க்க மின்வாரியம் அறிவுரை

UPDATED : அக் 25, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:24 PM
விழுப்புரம்: மின் விபத்துகளைத் தவிர்க்க பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என கண்டமங்கலம் மின் செயற்பொறியாளர் ஏழுமலை தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
மின் விபத்துகளைத் தவிர்க்க பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வீடுகளில் மின்கசிவால் ஏற்படும் விபத்தைத் தவிர்க்க ஆர்.சி.டி., பொருத்த வேண்டும்.
கட்டடத்திற்கும் அருகே உள்ள மின்கம்பிக்கும் போதிய இடைவெளி இருக்க வேண்டும். உயரழுத்த மின்பாதைக்கும் கட்டடத்திற்கும் 6 அடி (2 மீட்டர்) இடைவெளியும் தாழ்வழுத்த மின்பாதைக்கும் கட்டடத்திற்கும் 4 அடி (1.2 மீட்டர்) இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.
மின்கம்பங்கள் மற்றும் ஸ்டே கம்பிகளில் கயிறு கட்டி துணி காயவைத்தல் மற்றும் கால் நடைகளை கட்டக் கூடாது. மின்பாதைகளுக்கு கீழேயும், அருகேயும் நீளமான உலோக கம்பிகள் பொருட்களை எடுத்துச் செல்லக் கூடாது.
மின்கம்பிகள் அறுந்து தரையில் விழுந்தால் அதனருகே செல்வதோ, அதை தொட முயற்சிக்கவோ கூடாது.
இது குறித்து அருகே உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவிப்பதோடு, மின்வாரிய அலுவலர்கள் வரும் வரை யாரும் அந்த மின் கம்பிகளை தொடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
மின்சாரம் சார்ந்த பொருட்களில் தனிச்சையாக செயல்படாமல் சம்மந்தப்பட்ட மின்வாரிய பிரிவு அலுவலருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். மேல்நிலை மின் கம்பிகளுக்கு அருகே உள்ள மரக்கிளைகளை தனிச்சையாக வெட்டக் கூடாது. மின்வாரிய அலுவலர்களை அணுக வேண்டும்.
ஈரமான கைகளோடு சுவிட்சுகள், பிளக்குகள் இயக்கக் கூடாது. மக்கள், வீடு, கடைகளில் ஒயரிங் செய்யும் போது தரமான முத்திரையிட்ட மின் உபகரணங்களை பொருத்த வேண்டும்.
பழுதான உபகரணங்களை உடனே மாற்ற வேண்டும். மின்வேலி அமைப்பது குற்றமாகும். இதை மீறினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பச்சை மரங்களிலும் இரும்பு கிரில்களிலும் அலங்கார சீரியல் விளக்குகள் கட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
கனரக வாகனங்களை மின் கம்பிகளுக்கு அடியில் நிறுத்தி பொருட்களை ஏற்றவோ, இறக்கவோ கூடாது. மின்சாரம் சார்ந்த செய்திகளை உடனே மின்னகம் 9498794987 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம்.
மின் கம்பங்களில், மின்பாதைக்கு கீழே அனுமதியின்றி ஆபத்தான நிலையில் விளம்பர பலகைகள், அறிவிப்பு பலகைகள் அமைக்க கூடாது.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.