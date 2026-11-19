/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/செஞ்சிக்கோட்டையில் நாளை அனுமதி இலவசம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:10 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:54 PM
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செஞ்சி: உலக பாரம்பரிய வாரத்தை முன்னிட்டு செஞ்சிக்கோட்டையில் நாளை(நவ.20) சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இலவச அனுமதி அறிவித்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சியில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செஞ்சிக்கோட்டையில் பார்வையாளர் நுழைவு கட்டணமாக உள்நாட்டினருக்கு ரூ.25 ம், வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ரூ.300 கட்டணமாக வசூலிக்கின்றனர்.
சாதாரண தினங்களில், 300 முதல் 400 சுற்றுலா பயணிகளும் விடுமுறை தினங்களில், 700 முதல் 1000 சுற்றுலா பயணிகளும் வருகின்றனர்.
நாளை நவ.19ம் தேதி உலக பாரம்பரிய வாரத்தை முன்னிட்டு செஞ்சி கோட்டைக்கு வரும்
சுற்றுலா பயணிளுக்கு கட்டணம் இல்லை என, இந்திய தொல்லியல் துறையினர் அறிவித்துள்ளனர்.