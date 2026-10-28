மா விவசாயிகளுக்கு செயல் விளக்கம்

UPDATED : அக் 28, 2026 04:39 AM
ADDED : அக் 27, 2026 08:14 PM
செஞ்சி: வீரணாமூர் கிராமத்தில் வல்லம் வட்டார தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில், ஆத்மா 2026-27 திட்டத்தின் கீழ், தரமான மா உற்பத்தி மற்றும் கவாத்து முறைகள் குறித்த மா விவசாயிகளுக்கு செயல் விளக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் கவுதம், தோட்டக்கலை அலுவலர் ராஜேஷ் ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மா மரங்களில் கவாத்து செய்வதன் அவசியம், தரமான முறையில் மா உற்பத்தி செய்வது, மரங்களில் இருந்து பழங்களைப் பாதுகாப்பாக பறிப்பது குறித்து செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
மா சாகுபடியில் அறுவடையின் போது முறையான கையாளுதல் இல்லாதது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் 15 முதல் 40 சதவீதம் வரை பழங்கள் சேதமாகிறது. இதை தடுத்து, பழங்களின் தரத்தை மேம்படுத்தி, விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் இழப்பைக் குறைக்கும் நோக்கில் இப்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
மாம்பழங்களை பாதுகாப்பாக பறிக்க ஏணி மற்றும் பழக்கூடைகள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில், 20 விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.