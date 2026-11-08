பள்ளி மாணவர்களுக்கு கண் சிகிச்சை முகாம்

UPDATED : நவ 07, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:36 PM
விக்கிரவாண்டி: அய்யூர் அகரம், நாகர் பப்ளிக் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் நடந்தது.
விழுப்புரம் சென்ட்ரல் அரிமா சங்கம் மற்றும் நாகர் பப்ளிக் பள்ளி இணைந்து நடத்திய இலவச கண் சிகிச்சை முகாமிக்கு அரிமா சங்கத் தலைவி பிரியா ராமச்சந்திரன் தலைமை தாங்கினார்.
பள்ளி முதல்வர் அரசப்பன், ஆசிரியர்கள் மைதிலி, அல்மாஸ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். சங்க செயலாளர் செந்தில்நாதன் வரவேற்றார்.
மண்டல தலைவர் செந்தில்குமார் மாவட்டத் தலைவர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் கண் சிகிச்சை முகாமை துவக்கி வைத்து பேசினர்.
அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை டாக்டர் ராதிகா தலைமையில் மருத்துவ குழுவினர் பள்ளி மாணவர்கள், 700 பேருக்கு கண் பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை அளித்தனர். ஒருங்கிணைப்பாளர் ராகவன், பொருளாளர் வினோத், துணைத் தலைவர் குமார், பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.