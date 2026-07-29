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மதுபோதையில் விவசாயி தற்கொலை 

மதுபோதையில் விவசாயி தற்கொலை 

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:14 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:14 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:11 PM

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திண்டிவனம்: மதுபோதையில் விவசாயி துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திண்டிவனம் அருகே உள்ள வடசிறுவளூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பெருமாள், 40 ; விவசாயி. குடிப்பழக்கம் உள்ளவர். இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு மதுபோதையில் தணியல் கிராமத்திலுள்ள அஞ்சலை என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்தில் இருக்கும் மரத்தில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இறந்த பெருமாளுக்கு, ராஜகுமாரி என்ற மனைவியும், 12 வயதில் ஒரு மகளும், 11 வயதில் ஒரு மகனும் உள்ளனர். இதுகுறித்து வெள்ளிமேடுப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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