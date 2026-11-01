பயிர் காப்பீட்டுக்கு நிவாரணம் தரவில்லை விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
பயிர் காப்பீட்டுக்கு நிவாரணம் தரவில்லை விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 30, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:55 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், கடந்தாண்டு பயிர் காப்பீடு செய்த விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு தராமல், டெல்டா மாவட்டத்திற்கு மட்டும் வழங்குவதோடு, வட மாவட்டங்களை புறக்கணிப்பதாக விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.
விழுப்புரத்தில், மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமையில் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், வேளாண் இணை இயக்குநர் சுரேஷ், மின்துறை மேற்பார்வை பொறியாளர் பாரதி, கூட்டுறவு சங்க இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி மற்றும் துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
விவசாய பிரதிநிதிகள் பேசியதாவது:
விழுப்புரம் அருகே ‘பெஞ்சல்’ புயலில், பம்பை ஆற்றங்கரையோடு விவசாய நிலங்களும் அடித்துச்செல்லப்பட்டன.
இரு ஆண்டுகளாக சீர்படுத்தாமல், நிவாரணம் கிடைக்காமல் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறோம். நெல், உளுந்து, மணிலா விதைகள் தரமாக வழங்க வேண்டும்.
வேளாண் பொறியியல் துறை, 13 வட்டாரங்களிலும் உழவு இயந்திரங்களை வழங்காமல், சில புரோக்கர்களுக்கு மட்டும் வழங்குகின்றனர்.
மொடையூர் உள்ளிட்ட 5 கிராம விவசாயிகள், 5000 ஏக்கர் விளை நிலம் பயன்பெறும், வாய்க்கால் சுற்று சுவர் கட்டாமல் பொதுப்பணித்துறையினர் காலம் கடத்துகின்றனர்.
மழைநீர் ஏரிக்கு செல்லாமல் வீணாகிறது. மொடையூர் வாய்க்காலை சீர்படுத்த வேண்டும். மேல்சித்தாமூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டடம் பழுதடைந்து மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் உள்ளே வருகிறது. இந்தாண்டு நேரடி நெல்கொள்முதல் நிலையங்களை அதிகளவில் திறக்க வேண்டும்.
முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை பகுதியில், நெடுஞ்சாலையை கடக்க மேம்பாலம் கட்டித்தர வேண்டும்.
தரமற்ற விதைகள் விற்பதை தடுக்க வேண்டும், தரமான விதைகளாக வழங்க வேண்டும். மாவட்டத்தில் தர்பூசணி மட்டுமல்லாது, கிர்ணி பழ சாகுபடியும் அதிகளவில் நடைபெறுவதால், அந்த சாகுபடியை அதிகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நீர் வரத்து வாய்க்கால்களை உடனடியாக துார் வார வேண்டும். ஒலக்கூர், காணை வட்டாரங்களில் வேளாண் விரிவாக்க மைய கட்டடம் கட்ட வேண்டும். பண்ணைக்குட்டைகள் அமைக்க அனுமதிக்காமல் காலம் தாழ்த்துகின்றனர்.
விவசாயிகளுக்கான அடையாள அட்டை வழங்குவதில் தாமதத்தால், பல விவசாயிகள் வங்கி கடன், மானிய திட்டங்கள் பெறமுடியாமல் உள்ளது.
கூட்டு பட்டா போன்றவற்றில் பயிரிடும் விவசாயிகளுக்கு விரைந்து அடையாள அட்டைகள் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் கூட்டத்துக்கு அலுவலர்கள் வராததால், கூட்டம் நடத்தி பயனில்லை. மாவட்டத்தில் மின்தடை அதிகரித்துள்ளது. இதனால், அனைவரும் பாதிப்படைகின்றனர். காட்டுப்பன்றி தாக்குதலால், விவசாய நிலங்கள் அதிகளவில் சேதமடைந்து நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. வனத்துறையினர் பிற மாவட்டங்களை போல், அதனை சுட்டு பிடிக்க வேண்டும் அல்லது நிலங்கள் சேதமடைவதை தடுக்க வேண்டும்.
உரக்கடைகளில் உரம் கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்படுகிறது. மாவட்டத்தில் மழைநீர் செறிவூட்டும் திட்டம் சரியாக செயல்படுத்தவில்லை.
விழுப்புரம் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு, 2025–26ம் ஆண்டுக்கான பயிர்க் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கவில்லை. அரசு வழங்கிய ரூ.200 கோடியில், டெல்டா மாவட்டத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கும்போது, வடமாவட்ட விவசாயிகளுக்கு வழங்காதது ஏன்? பாராபட்சம் காட்டப்படுகிறது.
இவ்வாறு விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து அதிகாரிகள் பதிலளிக்கையில், ‘நீர்வரத்து வாய்க்கால்கள் துார்வாரும் பணி நடக்கிறது. காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாவட்டத்தில், கடந்த 2024–25ல், ரூ.82 கோடி பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையும், ‘பெஞ்சல்’ புயல் பாதிப்புக்கு ரூ.127 கோடியும் என, அதிக தொகை வழங்கப்பட்டிருப்பதால், 2025–26ம் ஆண்டுக்கான பயிர்க் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வாய்ப்பில்லை,’ என்றனர்.