காரீப் பருவத்தில் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள்: பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ள அழைப்பு
காரீப் பருவத்தில் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள்: பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ள அழைப்பு
UPDATED : ஆக 12, 2026 06:44 PM
ADDED : ஆக 12, 2026 06:23 PM
விழுப்புரம்: காரீப் பருவத்தில் நெல், நிலக்கடலை, கம்பு, வாழை மற்றும் மரவள்ளி பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் காப்பீடு செய்திட, மாவட்ட வேளாண் துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திகுறிப்பு :
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 2026-27ம் ஆண்டு சாகுபடி செய்யும் காரீப், சம்பா மற்றும் ராபி பருவத்தில் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
காரீப் பருவத்தில் நெல்-1 பயிர் காப்பீடு செய்ய நாளை வரை (14ம் தேதி) காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து நடவு செய்துள்ள விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு ரூ.764 செலுத்தி நாளைக்குள், பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும், நிலக்கடலை பயிர் செய்துள்ள விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு ரூ.624.68 செலுத்தி வரும் 31ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
கம்பு நடவு செய்துள்ள விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு ரூ.252 செலுத்தி, வரும் 31ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
வாழை பயிர் செய்துள்ள விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு ரூ.725 செலுத்தி செப். 15ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
மரவள்ளி பயிர் செய்துள்ள விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு ரூ.507.06 செலுத்தி செப். 15ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலமாக காப்பீட்டுத் தொகை செலுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும்.
நடப்பு பசலி பருவ அடங்கல், சிட்டா, வங்கி கணக்குப் புத்தகம் மற்றும் ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றுடன் பதிவு செய்யும் விவசாயியின் பெயர், நிலப்பரப்பு, சர்வே எண், உட்பிரிவு, பயிரிட்டுள்ள நிலம் இருக்கும் கிராமம் ஆகிய விவரங்களை சரியாக அளித்து விவசாயிகள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.