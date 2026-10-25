/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/28ம் தேதி விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், கோட்ட அளவிலான அக்டோபர் மாத விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் வரும் 28ம் தேதி நடக்கிறது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
விழுப்புரத்தில், கோட்ட அளவிலான அக்டோபர் மாத விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டம் வரும் 28ம் தேதி காலை 11:00 மணியளவில் நடைபெற உள்ளது. விழுப்புரம் தாலுகா அலுவலகத்தில், ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் நடைபெற உள்ள இக்கூட்டத்தில், விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, வானுார், திருவெண்ணெய்நல்லுார் மற்றும் கண்டாச்சிபுரம் தாலுகாவிற்குட்பட்ட அனைத்து விவசாய பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்கலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.