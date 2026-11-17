பம்பை ஆற்றில் பாலம் அமைக்க விவசாயிகள் பிரதமருக்கு மனு
பம்பை ஆற்றில் பாலம் அமைக்க விவசாயிகள் பிரதமருக்கு மனு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:43 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:38 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி தொகுதி காணை குப்பம் பம்பை ஆற்றில் துார் வாரி , விவசாய நிலங்களுக்கு செல்ல பாலம் அமைக்க விவசாயிகள் பிரதமருக்கு மனு அனுப்பி உள்ளனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்கு உட்பட்ட காணை குப்பம் பகுதியில் பம்பை ஆறு அமைந்துள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பருவமழை காலங்களில் இந்த ஆற்றில் அதிகளவில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து செல்கிறது.
கடந்த 20 ஆண்டுகளாக பம்பை ஆற்றில் துார்வாரும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததால், தண்ணீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு அருகில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. இதனால் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைவதுடன், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் பெரும் பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுகிறது.
அறுவடை காலங்களில் விவசாயிகள் விளை பொருட்களை வீட்டிற்கு எடுத்து வர பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்
மேலும், இந்த ஆற்றின் குறுக்கே விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களுக்கு செல்வதற்கு பாலம் இல்லாததால், மழைக்காலங்களில் விவசாய நிலங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் விவசாயிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
விவசாயிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு பம்பை ஆற்றை உடனடியாக துார்வாரவும், விவசாயிகள் எளிதில் ஆற்றைக்கடந்து செல்லும் வகையிலும் தேவையான இடங்களில் பாலம் அமைக்க வேண்டும் என, கடந்த 9 ம் தேதி விவசாயிகள் டில்லி பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு கோரிக்கை மனுவை அனுப்பி வைத்தனர்.
மனு மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க, பிரதமர் அலுவலகம் மனுவை தமிழக முதல்வருக்கும் அரசு முதன்மை செயலாளருக்கும் பரிந்துரை செய்து அனுப்பி வைத்துள்ளது.
விவசாயிகள் நலன் கருதி கலெக்டர் , பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள், தொகுதி எம்.எல்.ஏ., ஆகியோர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.