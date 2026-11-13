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மார்க்கெட் கமிட்டியில் கொள்முதல் செய்யாததால் விவசாயிகள் மறியல்

மார்க்கெட் கமிட்டியில் கொள்முதல் செய்யாததால் விவசாயிகள் மறியல்

UPDATED : நவ 05, 2026 11:59 PM

ADDED : நவ 04, 2026 08:54 PM

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UPDATED : நவ 05, 2026 11:59 PM ADDED : நவ 04, 2026 08:54 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டியில் விளை பொருட்கள், 20 நாட்களுக்கு மேலாக கொள்முதல் செய்யப்படாததால், விவசாயிகள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழகத்தில் மார்க்கெட் கமிட்டிகள் எனப்படும் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில், தேசிய மின்னணு வேளாண் சந்தையான 'இ - நாம் 2.0' திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இதற்கு, விழுப்புரம் மாவட்ட வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதுடன், விளை பொருட்களை கொள்முதல் செய்யாமல், தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால், 20 நாட்களுக்கும் மேலாக விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டி முடங்கியது.

விளை பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல், விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மார்க்கெட் கமிட்டி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதித்துள்ளது. இப்பிரச்னை குறித்து, கலெக்டர், வேளாண் அதிகாரிகளிடம் பலமுறை முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை.

இதில், ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட தொழிலாளர்கள் இணைந்து, நேற்று காலை, 10:00 மணியளவில், விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டி முன், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதன்பின், விழுப்புரம் - புதுச்சேரி சாலையில் மறியல் செய்தனர். போலீசார் பேச்சு நடத்தி, அவர்களை கலையச் செய்தனர்.

தீர்வு காண வேண்டும்


'இ - நாம் 2.0' திட்ட விவகாரத்தில், மாவட்ட நிர்வாகங்கள், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், வேடிக்கை பார்ப்பதுதான், சிக்கல் தீவிரமடைந்ததற்கு காரணம். விவசாயிகளுக்கும், வணிகர்களுக்கும், மின்னணு கருவிகளை கையாள தெரியாது என்ற ஒற்றை காரணத்திற்காக மட்டும், விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும், 'இ நாம் 2.0' திட்டத்தை செயல்படுத்தாமல், முடக்கி வைக்க முடியாது. இந்த விவகாரத்தில், தமிழக அரசு தலையிட்டு, தீர்வு காண வேண்டும். முடங்கி கிடக்கும், ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களை, செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
அன்புமணி
பா.ம.க., தலைவர்



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