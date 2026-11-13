மார்க்கெட் கமிட்டியில் கொள்முதல் செய்யாததால் விவசாயிகள் மறியல்
மார்க்கெட் கமிட்டியில் கொள்முதல் செய்யாததால் விவசாயிகள் மறியல்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:54 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டியில் விளை பொருட்கள், 20 நாட்களுக்கு மேலாக கொள்முதல் செய்யப்படாததால், விவசாயிகள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழகத்தில் மார்க்கெட் கமிட்டிகள் எனப்படும் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில், தேசிய மின்னணு வேளாண் சந்தையான 'இ - நாம் 2.0' திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இதற்கு, விழுப்புரம் மாவட்ட வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதுடன், விளை பொருட்களை கொள்முதல் செய்யாமல், தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால், 20 நாட்களுக்கும் மேலாக விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டி முடங்கியது.
விளை பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல், விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மார்க்கெட் கமிட்டி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதித்துள்ளது. இப்பிரச்னை குறித்து, கலெக்டர், வேளாண் அதிகாரிகளிடம் பலமுறை முறையிட்டும் நடவடிக்கை இல்லை.
இதில், ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள், ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட தொழிலாளர்கள் இணைந்து, நேற்று காலை, 10:00 மணியளவில், விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டி முன், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதன்பின், விழுப்புரம் - புதுச்சேரி சாலையில் மறியல் செய்தனர். போலீசார் பேச்சு நடத்தி, அவர்களை கலையச் செய்தனர்.