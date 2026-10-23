வருவாய்த்துறை அலுவலர்களை கண்டித்து விவசாயிகள் தர்ணா
வருவாய்த்துறை அலுவலர்களை கண்டித்து விவசாயிகள் தர்ணா
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:58 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் வருவாய்த்துறை அலுவலர்களை கண்டித்து, விவசாயிகள் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
கண்டமங்கலம், பள்ளித்தென்னல் கிராம ஏரி அருகே, விதிகளை மீறி, தனி நபர்கள் மூலம் விவசாய நிலங்களில் எல்லை கற்களை நட்டு, கிராமத்தினரிடையே மோதலை துாண்டுவதாக, விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளனர்.
இதையொட்டி வருவாய் துறையை அதிகாரிகளை கண்டித்து, கண்டமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த விவசாயிகள், சங்க மாட்ட செயலர் முருகையன் தலைமையில் நேற்று காலை விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ‘திடீர்’ தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். பிறகு அவர்கள், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தனர்.
அப்போது அவர்கள் கூறியதாவது:
பள்ளித்தென்னல் கிராமத்தில், மக்கள் கோரிய சுடுகாட்டு பாதை கோரிக்கையை நிறைவேற்றாமல், அதனை திசை திருப்பிடும் வகையில், விழுப்புரம் தாசில்தார், கண்டமங்கலம் வருவாய் ஆய்வாளர், சர்வேயர் உள்ளிட்டோர் உத்தரவின்படி, கடந்த செப்., 28ம் தேதி, எங்கள் கிராமத்தின் ஏரி தாங்கல் பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களை, ஆக்கிரமிப்பு என கூறி, விதிகளை மீறி தனி நபர்கள் அளவீடு செய்து, எல்லை கற்கள் நட்டனர். கிராமத்தில் மோதலை துாண்டிவிடும் வகையில் செயல்படும் அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.