/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/விவசாயிகள் குறை கேட்பு கூட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 04:29 PM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனம் சப்-கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று விவசாயிகள் குறை கேட்பு கூட்டம் நடக்கிறது.
திண்டிவனம் அருகே ஜக்காம்பேட்டை அலுவலகத்தில், சப்-கலெக்டர் ஆகாஷ் தலைமையில் இன்று காலை 11:00 மணியளவில், கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை கேட்பு கூட்டம் நடக்கிறது.
இதில் திண்டிவனம், மரக்காணம், செஞ்சி, மேல்மலையனுார் வட்டத்திலுள்ள விவசாய பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு குறைகளை தெரிவித்து, நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.